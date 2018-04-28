اعتقال 100 شخص وتعطيل عبوات ناسفة في بوركينا فاسو

أعلنت رئاسة أركان بوركينا فاسو، اليوم، اعتقال نحو 100 شخص، وتعطيل عبوات ناسفة، وذلك خلال عمليات تمشيط في مناطق متاخمة لـ"مالي" شرق وشمال البلاد، والتى تشهد هجمات متكررة.



وأوضحت رئاسة الأركان- فى بيان- "من 19 إلى 27 أبريل، قامت القوات المسلحة الوطنية بعمليات حصار على طول الشريط الحدودى الشمالى من الأراضى، أتاحت اعتقال نحو 100 شخص مشبوه، واعتقال أفراد مطلوبين، وتعطيل عبوات ناسفة".



وأضاف البيان، أن "النوع نفسه من العملية قد نُفِّذّ فى الشرق، فى غابتى ناكوروتوجو وفوتورى، وأدى إلى اعتقال أفراد وضبط معدات".



ويشهد شمال بوركينا فاسو، المتاخم لحدود مالى والنيجر، هجمات مسلحة متكررة، منذ بداية 2015، أسفرت عن سقوط 134 قتيلا في 89 هجوما، كما تفيد حصيلة رسمية.