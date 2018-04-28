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السبت 28/أبريل/2018 - 03:35 م

سفير خادم الحرمين الشريفين يفتتح جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب

محمود قطان
محمود قطان
وكالات
dostor.org/2147688

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين محمود قطان جناح المملكة لمعرض الكتاب الدولي بماليزيا، بوصف المملكة ضيف شرف على المعرض هذا العام.

وضم الجناح، الذي حضر افتتاحه وزير التعليم الماليزي والملحق الثقافي السعودي بماليزيا والملحق العسكري والملحق الديني، عددًا من الكتب التي نالت استحسان زوار الجناح، فيما تنوعت العروض المقدمة ضمن مشاركة المملكة في هذا المعرض.

وتناوب على تقديم تلك العروض والفقرات الثقافية، وزارات الثقافة والإعلام، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتعليم، التي مثلتها في هذا الحدث الدولي الجامعات السعودية.

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