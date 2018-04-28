قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، إن الحكومة التي يترأسها، نفذت المهام التي كلفها بها الرئيس فلاديمير بوتين.



وأضاف ميدفيديف- في تصريح أوردته قناة "روسيا - 1" اليوم-: "كان علينا أن نضمن أن تكون تنمية البلاد عملية مستدامة، حتى تحت العقوبات، وفي ظروف الأزمة، ونجحنا في تنفيذ هذه المهمة".



وتابع: "كان على الحكومة ضمان الرفاهية الاجتماعية في هذه الفترة الصعبة، ونجحنا في تنفيذ كل المهام المتعلقة بضمان تحقيق كافة التزامات الدولة تجاه المواطنين، فيما يخص الإعانات والمعاشات ودفع الرواتب".



يُذكر أن مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رابعة، ستجري 7 مايو المقبل، وبعد ذلك، ستقدم الحكومة الروسية الحالية استقالتها، وسيتم تشكيل حكومة جديدة.