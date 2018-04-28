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السبت 28/أبريل/2018 - 03:31 م

مستشار رئيس كوريا الجنوبية: نزع السلاح النووى فى يد «ترامب»

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
أش أ
dostor.org/2147683

قال شونج -إن موون المستشار الخاص لرئيس كوريا الجنوبية موون جاي- إن، إن "عمل خطة زمنية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية هي الآن في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال قمته المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون".

وأضاف شونج-إن - خلال لقاء خاص مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت -: أن زعيم كوريا الشمالية جاد فيما يتعلق بنزع ترسانته النووية، مشيرا إلى أن كيم كان واضحا فيما قاله حول رغبته في التحول إلى التنمية الاقتصادية وأنه يدرك تماما أنه في ظل العقوبات المفروضة عليه لا يمكن للمستثمرين وضع أموالهم في بلاده.

وحول شروط زعيم كوريا الشمالية للموافقة على نزع ترسانته النووية، قال شونج-إن: إنه من الوارد أن يطلب أون نزع المظلة النووية الأمريكية عن كوريا الجنوبية،  مضيفا أن الزعيم الشمالي تحدث خلال القمة في أنه يريد من الولايات المتحدة أن تؤكد على أنها لن تشكل تهديدا نوويا لكوريا الشمالية.

وقال شونج-إن: إنه لم يكن يتوقع أن تجرى القمة على هذا النحو الودي..مضيفًا " كنت أتوقع أن تكون الأجواء مشدودة بعض الشيء وأن نواجه بعض الصعوبات في الوصول لمثل هذه النتائج خاصة المتعلقة بالنزع الكامل للسلاح النووي، لكن وعلى عكس ما توقعت جرت القمة دون صعوبات".

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