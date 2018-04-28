الاتحاد الأوروبى يحظر استخدام مبيدات تهدد النحل

وسَّع الاتحاد الأوروبي، الحظر المفروض على 3 مبيدات حشرية "نيونيكوتينويد" تهدد النحل، إلى أن مُنعت كليًا مؤخرا في الهواء الطلق.



وجاء ذلك؛ بعد أن وجدت هيئة مراقبة سلامة الأغذية، أن المبيدات تشكل خطرًا على النحل.



وصوتت لجنة من الخبراء من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، لصالح تمديد الحظر على المبيدات الثلاثة، التي حذر الباحثون من تأثيراتها السلبية على خلايا النحل.



وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان،: "وافق ممثلو الدول الأعضاء على اقتراح من المفوضية الأوروبية بتقييد استخدام ثلاث مواد نشطة، إذ أفادت دراسة علمية أن استخدامها في الهواء الطلق يضر بالنحل".



ويدعو الاقتراح- المُصدَّق عليه- إلى حظر كامل في الهواء الطلق لثلاث مبيدات، هي "ايميداكلوبريد" الذي طورته شركة باير كروبساينس الألمانية، و"كلوثياندين" لشركتي باير الألمانية، وتاكيدا اليابانية، بالإضافة إلى "ثيامثوكسام" من شركة سينجينتا السويسرية.



وكما جاء في البيان أيضًا: "سيتم حظر كافة استخدامات المبيدات في الهواء الطلق، ولن يسمح باستخدام (نيونيكوتينويد) إلا في البيوت البلاستيكية، حيث لا يمكن أن يصل إلى النحل".



ضار للنحل..



استخدمت هذه المبيدات الحشرية على نطاق واسع في الزراعة خلال الـ20 سنة الماضية. وفي فبراير الماضي، أصدرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية تقريرًا أفاد بأن: "معظم الاستخدامات للمبيدات الحشرية (نيونيكوتينويد) تشكل خطرًا كبيرًا على النحل. وعلى عكس غيرها من المبيدات الحشرية التي تستقر على سطح أوراق النباتات، الـ(نيونيكوتينويد) تمتصها النباتات ما يؤدي إلى قتل الحشرات الضارة إضافة إلى حشرات أخرى.



ووجدت دراسات عديدة أن المواد الكيميائية من شأنها أن تقلل من مقاومة النحل للمرض وتؤدي إلى تشوشها، وهذا يعني أنها لا تستطيع أن تجد طريقها إلى خلاياها.