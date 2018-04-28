تأجيل محاكمة بديع و738 متهمًا فى «فض اعتصام رابعة»

أجَّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة، اليوم، بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، محاكمة محمد بديع و738 متهمًا فى قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 5 مايو؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد ووليد رشاد.



وأسندت النيابة إلى المتهمين، "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".