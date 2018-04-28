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السبت 28/أبريل/2018 - 02:31 م

روسيا تعلن إتمام تعديل قاذفاتها الاستراتيجية بعيدة المدى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2147596

أعلن المدير العام لشركة «توبوليف» الروسية، ألكسندر كونيخوف، انتهاء تعديل قاذفات «تو-22 إم 3 إم» الاستراتيجية بعيدة المدى، وبدء العمليات التحضيرية لأول تحليق لها.

وقال كونيخوف، في حديث أدلى به لوكالة «إنترفاكس»: «نختتم العمليات التجميعية لأول نموذج تجريبي من قاذفة «تو-22 إم 3 إم»، ونبدأ إعدادها لأول تحليق من المخطط تنفيذه في الربع الثالث من عام 2018».

وأكد كونيخوف أن تحديث القاذفات سيسمح بتوسيع قدراتها القتالية، وتمديد عمر أسطول القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى، مضيفا: «طوّرنا في إطار تعديل هذه القاذفة معدات الملاحة الرقمية الحديثة، ومعدات الاتصال والراديو والهندسة اللاسلكية، والمعدات الجوية العامة، ونظام لإدارة الأسلحة ومجمع إدارة المعلومات».

وحسب قوله، فإن جزءا كبيرا من المعدات الإلكترونية اللاسلكية سيكون مماثلا لتلك الموجودة في قاذفات «تو-160 إم».

وتشير مصادر وزارة الدفاع الروسية إلى أن أكثر من 100 حاملة للصواريخ من طراز «تو- 22 إم 3» تخدم الآن في سلاح الجو الروسي، وسيتم إجراء تعديل على 30 منها إلى طراز «تو-22 إم 3 إم» بحلول عام 2020.

يذكر أن قاذفات «تو-22 إم 3» بعيدة المدى شاركت في العديد من العمليات العسكرية للجيش الروسي في سوريا، خاصة في الغارات ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

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