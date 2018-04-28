القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
فن
السبت 28/أبريل/2018 - 02:29 م

مشهد عائلى يجمع كريم فهمى ونجلاء بدر بمدينة الإنتاج

كريم فهمي ونجلاء
كريم فهمي ونجلاء بدر
منار إبراهيم
dostor.org/2147591

علم «الدستور» من مصدر داخل فريق عمل مسلسل «أمر واقع»، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، أن بطل العمل الفنان كريم فهمي يجتمع اليوم بزوجته التي تجسدها الفنانة نجلاء بدر ضمن أحداث المسلسل بمشهد عائلي، داخل الديكور الخاص بالعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتجسد «نجلاء» دور زوجة «زين» الذي يجسده الفنان كريم فهمى، ولديهما ابنة تدعى «جود»، تبلغ من العمر 7 سنوات، تقع بينهما العديد من المشكلات، نتيجة الشكوك التى تدور فى رأسها، بسبب طبيعة عمله وغيابه ‏الدائم عن منزله، وعدم اهتمامه بدوره كأب، ما يؤدى إلى انهيار العلاقة الزوجية بينهما، ووقوع زوجها فى غرام صديقتها المقربة.‏

«أمر واقع» يضم عددًا كبيرًا من الفنانين، مثل كريم فهمي ودينا فؤاد ونجلاء بدر، ويشارك كل من ريم مصطفى وأحمد وفيق وأحمد فتحي وميدو عادل والفنان الأردني ياسر المصرى وملك قورة ونهى عابدين، وهيدي كرم ولطفي لبيب، إضافة إلى نبيل الحلفاوي.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

منذ أقل من شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

الآن

بعد عام من زيارة البابا فرنسيس.. توحيد المعمودية «محلك سر»

رئيس دائرة فحص الطعون يتنحى عن نظر طعن «أوبر وكريم»

ميركل وترامب.. خلافات تحت السطح

غدًا.. «السيسى» يكرم 12 من قدامى العمل النقابى.. تعرف عليهم

الأكثر قراءة

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

تجديد حبس «نانيس الفروجي» في «رشوة الذهب الخام»

«الصحة»: وفاة سيدة وإصابة 4 بينهم طفل فى انقلاب سيارة بترعة المريوطية

«الإدارية» تُوقف الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة تعليقيًا

ألبومات الصور

«بيطري كفر الشيخ»: معرض الثروة السمكية انطلاقة قوية للقطاع بمصر

شريف فارس يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مطروح

وكيل الصحة بأسيوط يفاجئ 7 مستشفيات ليلًا لمتابعة سير العمل

وزير الري يفتتح مشروعات بتكلفة 200 مليون جنيه بالدقهلية

نجم الساعة

الزمالك يكافئ لاعبيه.. ومرتضى ينفى رحيل جلال

الأكثر قراءة

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

تجديد حبس «نانيس الفروجي» في «رشوة الذهب الخام»

«الصحة»: وفاة سيدة وإصابة 4 بينهم طفل فى انقلاب سيارة بترعة المريوطية

«الإدارية» تُوقف الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة تعليقيًا

كشكول

التعليم تنتهي من تدريب 480 ألف معلم على "بنك المعرفة"

تكريم شخصيات أزهرية بمؤتمر الكبد الثامن بطب أسيوط

أستاذ بجامعة كفر الشيخ: الوزير لا يملك زيادة المرتبات

عميد اقتصاد القاهرة: الكلية هى الأصل ولا أحبذ كليات مناظرة لها

حمدي محفوظ يُكرِّم نائب رئيس جامعة الأزهر

الأمصار

وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لتعزيز وجودنا عسكريًا في بولندا

ارتفاع قيمة صادرات القطاع الخاص السعودي بنسبة 11%

وزير الشؤون الخارجية بالكونغو يلتقي نظيره الجزائري

علماء يحذرون من تحول خليج عمان لمنطقة «ميتة»

وزير الخارجية الإيراني: مسار أستانة عمل على استقرار سوريا

منوعات

وفاة أكبر عنكبوت سنًا في العالم

عرض مسدس للبيع بـ500 ألف دولار

اكتشاف جديد يحدث ثورة طبية عن طريق «الطباعة ثلاثية الأبعاد»

ads
ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads