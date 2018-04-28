مشهد عائلى يجمع كريم فهمى ونجلاء بدر بمدينة الإنتاج

علم «الدستور» من مصدر داخل فريق عمل مسلسل «أمر واقع»، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، أن بطل العمل الفنان كريم فهمي يجتمع اليوم بزوجته التي تجسدها الفنانة نجلاء بدر ضمن أحداث المسلسل بمشهد عائلي، داخل الديكور الخاص بالعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي.



وتجسد «نجلاء» دور زوجة «زين» الذي يجسده الفنان كريم فهمى، ولديهما ابنة تدعى «جود»، تبلغ من العمر 7 سنوات، تقع بينهما العديد من المشكلات، نتيجة الشكوك التى تدور فى رأسها، بسبب طبيعة عمله وغيابه ‏الدائم عن منزله، وعدم اهتمامه بدوره كأب، ما يؤدى إلى انهيار العلاقة الزوجية بينهما، ووقوع زوجها فى غرام صديقتها المقربة.‏



«أمر واقع» يضم عددًا كبيرًا من الفنانين، مثل كريم فهمي ودينا فؤاد ونجلاء بدر، ويشارك كل من ريم مصطفى وأحمد وفيق وأحمد فتحي وميدو عادل والفنان الأردني ياسر المصرى وملك قورة ونهى عابدين، وهيدي كرم ولطفي لبيب، إضافة إلى نبيل الحلفاوي.