الأرصاد: غدًا ارتفاع جديد في الحرارة.. والقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة، ليسود غدًا الأحد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.



وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا متكاثرة غربا يصاحبها سقوط للأمطار، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 21 35

وسط الدلتا 20 34

الإسكندرية 15 32

بلطيم 16 32

مطروح 17 29

السلوم 20 33

سيوة 22 35

بورسعيد 19 28

دمياط 19 27

العريش 15 30

رفح 16 28

الإسماعيلية 15 35

السويس 16 32

رأس سدر 19 33

نخل 12 31

نويبع 20 30

طابا 18 30

كاترين 16 26

الطور 22 35

شرم الشيخ 23 28

الغردقة 22 34

مرسى علم 22 33

الفيوم 19 35

بنى سويف 18 35

المنيا 17 36

أسيوط 18 36

سوهاج 19 36

قنا 20 37

الأقصر 20 37

أسوان 21 37

أبوسمبل 19 36

الوادى الجديد 19 35

شلاتين 22 32

أبورماد 21 30

رأس حدربة 20 31

حلايب 20 31