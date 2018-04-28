القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
تفاعلي الدستور
السبت 28/أبريل/2018 - 02:26 م

المتنبؤون.."الدستور" تصاحب رجال الأرصاد الجوية فى مهامهم (تفاعلي)

المتنبؤون..الدستور
هايدي حمدي
dostor.org/2147586

مع كل إشراقة صباح جديد لا يمكنك النزول قبل الاطلاع على النشرة الجوية، التي بناء عليها يمكنك تحديد مسار يومك كاملًا، من ناحية الملابس واختيار الطريق المناسب للوصول إلى وجهتك سريعًا وغيرها، لكن بعد قرائتك لهذه النشرة ألا يجول في بالك يومًا من هم هؤلاء الجنود المجهولون المسئولون عن هذه التنبؤات التي ترسم يومنا، لذلك توجهت "الدستور" وتعايشت فى جولة مع هؤلاء الذين أطلقوا عليها "المتنبىء الجوي" لنتعرف عن الأدوات والأجهزة المستخدمة، كذلك عن تعليمهم وتأهيلهم ومواقفهم وحركة عملهم.

لقراءة القصة كاملة عبر crossmedia
جولة مع المتنبؤ الجوي

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