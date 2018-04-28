المتنبؤون.."الدستور" تصاحب رجال الأرصاد الجوية فى مهامهم (تفاعلي)

مع كل إشراقة صباح جديد لا يمكنك النزول قبل الاطلاع على النشرة الجوية، التي بناء عليها يمكنك تحديد مسار يومك كاملًا، من ناحية الملابس واختيار الطريق المناسب للوصول إلى وجهتك سريعًا وغيرها، لكن بعد قرائتك لهذه النشرة ألا يجول في بالك يومًا من هم هؤلاء الجنود المجهولون المسئولون عن هذه التنبؤات التي ترسم يومنا، لذلك توجهت "الدستور" وتعايشت فى جولة مع هؤلاء الذين أطلقوا عليها "المتنبىء الجوي" لنتعرف عن الأدوات والأجهزة المستخدمة، كذلك عن تعليمهم وتأهيلهم ومواقفهم وحركة عملهم.



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