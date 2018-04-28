سفير إيطاليا لدى ليبيا: عودة حفتر تسهم في استقرار البلاد

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني إن عودة المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب الليبي قائدا عاما للجيش، بعدما قضى أسبوعين في فرنسا لتلقي العلاج الطبي، يمكن أن توفر الأمل في استقرار البلد الذي مزقه الصراع في المستقبل.



تأتي تصريحات الدبلوماسي الإيطالي بعد عودة حفتر إلى مدينة بنغازي يوم الخميس الماضي، وتصريحه لقادة الجيش وللمواطنين في خطاب متلفز بأنه بصحة جيدة.



وأضاف بيروني "من الجيد أن الجنرال بخير، وأنه قد يسهم في المصالحة الوطنية وفي استقرار ليبيا"، موضحا "من المأمول أن يتمكن من مواصلة تقديم مساهمة شخصية إيجابية في دفع هذه العملية إلى الأمام".