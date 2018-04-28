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السبت 28/أبريل/2018 - 02:18 م

الشرطة الأوغندية تحرر أكثر من 94 طفلًا و18 امرأة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2147576

أعلن إيمليو كايما، المتحدث باسم الشرطة الأوغندية، اليوم السبت، عن تحرير الشرطة 94 طفلًا، و18 امرأة كانوا محتجزين فى مسجد فى العاصمة الأوغندية كامبالا.

وأضاف المتحدث، أنه من المرجح أن يكون المسجد تم استخدامه كستار لعمليات الخطف، لافتًا إلى أن الشرطة ألقت القبض على 36 شخصًا، ومقتل اثنين من الجناة المحتملين أثناء عملية التحرير، أمس الجمعة.

وأوضح أن الأطفال المحررين ينحدرون بالدرجة الأولى من أوغندا ورواندا وبوروندي.

ويسعى الخاطفون من وراء هذه العمليات إلى الحصول على أموال فدية بطريقة أو بأخرى، وكثرت هذه العمليات مؤخرًا فى أوغندا، الواقعة شرقى إفريقيا، واستهدفت النساء والأطفال الذين ينتمون فى الغالب إلى عائلات معروفة أو مؤثرة.

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