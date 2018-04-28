القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
مصر
السبت 28/أبريل/2018 - 02:15 م

«المغازى»: مريض «الدرن» ينقل العدوى لـ١٥ شخصًا سنويًا

صوره من الحدث
صوره من الحدث
فاتن خديوى
dostor.org/2147572

قال الدكتور عصام المغازى، رئيس الجمعية المصرية العامة لمكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، أن مريض الدرن ينقل العدوى لـ10 إلى 15 شخصًا فى السنة.

وأوضح، أن المرض يؤثر على الشريحة المنتجة فى المجتمع، حيث تكثر الإصابة فى الشريحة العمرية من 15 – 44 سنة، مما يؤثر على الاقتصاد القومى.

وأضاف أن العدوى من المرض تحدث نتيجة لاستنشاق الرذاذ المتطاير أثناء الكحة من مريض إيجابى البصاق.

لافتا إلى أنه لا توجد أعراض خاصة بمرض الدرن، ولكن توجد أعراض تساعد على التشخيص منها، أعراض عامة مثل ضعف عام، فقدان الشهية، نقص الوزن، ارتفاع فى درجة الحرارة، وعرق أثناء الليل، والأعراض الصدرية سعال شديد لمدة تزيد على إسبوعين، قد يكون جافا أو مصحوبا ببلغم أو مدممًا.

وأكد، أن مرض الدرن أصبح قابلا للشفاء، حيث توفرت الأدوية الفعالة اللازمة للعلاج، ولكن لا بد أن يؤخذ العلاج بانتظام بالجرعة الصحيحة، وباستمرار للمدة المقررة حسب نظام العلاج الموصوف بواسطة طبيب الأمراض الصدرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى تنظمته الجمعية المصرية العامة لمكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر الآن، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت شعار «المجتمع المدنى يواجه مرض الدرن» لإلقاء الضوء على هذا المرض، وكيفية تكاتف كل الجهود لمواجهته.

موضوعات متعلقة

غدًا.. مكافحة التدخين تحتفل باليوم العالمى للدرن بالأسمرات

جمعية مكافحة التدخين تحتفل باليوم العالمي للدرن

اليوم.. مؤتمر صحفى للجمعية المصرية لمكافحة التدخين والدرن

بعد قليل.. «المصرية لمكافحة التدخين» تناقش كيفية مواجهة «الدرن»

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

منذ يومين

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

منذ 3 أيام

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار

منذ 3 أيام

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

الآن

بعد عام من زيارة البابا فرنسيس.. توحيد المعمودية «محلك سر»

رئيس دائرة فحص الطعون يتنحى عن نظر طعن «أوبر وكريم»

ميركل وترامب.. خلافات تحت السطح

غدًا.. «السيسى» يكرم 12 من قدامى العمل النقابى.. تعرف عليهم

الأكثر قراءة

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

تجديد حبس «نانيس الفروجي» في «رشوة الذهب الخام»

«الصحة»: وفاة سيدة وإصابة 4 بينهم طفل فى انقلاب سيارة بترعة المريوطية

«الإدارية» تُوقف الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة تعليقيًا

ألبومات الصور

«بيطري كفر الشيخ»: معرض الثروة السمكية انطلاقة قوية للقطاع بمصر

شريف فارس يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مطروح

وكيل الصحة بأسيوط يفاجئ 7 مستشفيات ليلًا لمتابعة سير العمل

وزير الري يفتتح مشروعات بتكلفة 200 مليون جنيه بالدقهلية

نجم الساعة

الزمالك يكافئ لاعبيه.. ومرتضى ينفى رحيل جلال

الأكثر قراءة

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

تجديد حبس «نانيس الفروجي» في «رشوة الذهب الخام»

«الصحة»: وفاة سيدة وإصابة 4 بينهم طفل فى انقلاب سيارة بترعة المريوطية

«الإدارية» تُوقف الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة تعليقيًا

كشكول

التعليم تنتهي من تدريب 480 ألف معلم على "بنك المعرفة"

تكريم شخصيات أزهرية بمؤتمر الكبد الثامن بطب أسيوط

أستاذ بجامعة كفر الشيخ: الوزير لا يملك زيادة المرتبات

عميد اقتصاد القاهرة: الكلية هى الأصل ولا أحبذ كليات مناظرة لها

حمدي محفوظ يُكرِّم نائب رئيس جامعة الأزهر

الأمصار

وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لتعزيز وجودنا عسكريًا في بولندا

ارتفاع قيمة صادرات القطاع الخاص السعودي بنسبة 11%

وزير الشؤون الخارجية بالكونغو يلتقي نظيره الجزائري

علماء يحذرون من تحول خليج عمان لمنطقة «ميتة»

وزير الخارجية الإيراني: مسار أستانة عمل على استقرار سوريا

منوعات

وفاة أكبر عنكبوت سنًا في العالم

عرض مسدس للبيع بـ500 ألف دولار

اكتشاف جديد يحدث ثورة طبية عن طريق «الطباعة ثلاثية الأبعاد»

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads