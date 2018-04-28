«المغازى»: مريض «الدرن» ينقل العدوى لـ١٥ شخصًا سنويًا

قال الدكتور عصام المغازى، رئيس الجمعية المصرية العامة لمكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، أن مريض الدرن ينقل العدوى لـ10 إلى 15 شخصًا فى السنة.



وأوضح، أن المرض يؤثر على الشريحة المنتجة فى المجتمع، حيث تكثر الإصابة فى الشريحة العمرية من 15 – 44 سنة، مما يؤثر على الاقتصاد القومى.



وأضاف أن العدوى من المرض تحدث نتيجة لاستنشاق الرذاذ المتطاير أثناء الكحة من مريض إيجابى البصاق.



لافتا إلى أنه لا توجد أعراض خاصة بمرض الدرن، ولكن توجد أعراض تساعد على التشخيص منها، أعراض عامة مثل ضعف عام، فقدان الشهية، نقص الوزن، ارتفاع فى درجة الحرارة، وعرق أثناء الليل، والأعراض الصدرية سعال شديد لمدة تزيد على إسبوعين، قد يكون جافا أو مصحوبا ببلغم أو مدممًا.



وأكد، أن مرض الدرن أصبح قابلا للشفاء، حيث توفرت الأدوية الفعالة اللازمة للعلاج، ولكن لا بد أن يؤخذ العلاج بانتظام بالجرعة الصحيحة، وباستمرار للمدة المقررة حسب نظام العلاج الموصوف بواسطة طبيب الأمراض الصدرية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى تنظمته الجمعية المصرية العامة لمكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر الآن، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت شعار «المجتمع المدنى يواجه مرض الدرن» لإلقاء الضوء على هذا المرض، وكيفية تكاتف كل الجهود لمواجهته.