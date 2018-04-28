ضبط 64 قطعة سلاح و1640 قضية وتنفيذ 89 ألف حكم قضائي بالقاهرة

شن رجال الأمن بالقاهرة، بقيادة اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية، واللواء محمد منصور مدير المباحث، حملات مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة.



وأسفرت جهود الحملات- خلال أسبوعين- عن ضبط "64 قطعة سلاح ناري، 299 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 4 تشكيلات عصابية ضمت 18 متهما ارتكبوا 17 حادثا متنوعا، 504 قضايا مخدرات،21306 أقراص مخدرة، 856 قضية متنوعة، 260 قضية أحداث، 19 أموال عامة متنوعة، قضية واحدة تنقيب عن الآثار، 144 دراجة نارية مخالفة، 27 ألف صاروخ ألعاب نارية، 4 طبنجات صوت، وتنفيذ "89.256 حكما قضائيا متنوعا".



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات الأمنية.