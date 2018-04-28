26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»

أكد أحمد الدرملى الطماوي المحامي، أن محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محمود، حددت جلسة 26 مايو المقبل؛ للحكم في طعن 56 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"ضرب الاقتصاد القومي" المتهم فيها حسن مالك وآخرون، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.



وكانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارًا بإدراج 56 فردا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017، طلبات إدراج إرهاب.



صدر القرار، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور كريم الجندي، وكيل النيابة، ومحمود متولي، أمين سر الدائرة.