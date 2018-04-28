انطلاق الملتقى المسرحي الـ41 نهاية أبريل الجاري بجامعة طنطا

أكد الدكتور مجدي عبدالرءوف سبع، رئيس جامعة طنطا، أن الملتقى المسرحي الـ41، الذي تنطلق فعالياته نهاية الشهر الجارى، يمثل فرصة حقيقية لدعم واكتشاف المواهب الشابة في المرحلة الجامعية في مختلف المجالات، كما يؤهل الطلاب للتفوق والإبداع، بهدف تنمية وإثراء شخصيتهم وتبصيرهم بدور الفن في التعبير عن القضايا المعاصرة.



ولفت إلى أن ممارسة الأنشطة الطلابية تعمل على إكساب الطلاب المعارف المختلفة، وتساعدهم على التكيف والتوافق مع المجتمع، مؤكدًا حرص الجامعة على تهيئة مناخ ملائم للطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، التي تفتح آفاق المعرفة والإبداع لديهم.



وأوضح «سبع» أن الملتقى المسرحي يأتي في نسخته الواحدة والأربعين بمشاركة 13عرضًا مسرحيًا للطلاب من مختلف كليات الجامعة، وتستمر فعالياته على مدار أسبوعين، وذلك اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري بمسرح قاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي بطنطا.