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السبت 28/أبريل/2018 - 02:04 م

محافظ قنا: افتتاح عدد من منافذ السلع الغذائية استعدادًا لرمضان

صوره من الحدث
صوره من الحدث
قنا: إسلام البكري
dostor.org/2147544

افتتح عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء محمد عبدالباقي، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، 4 منافذ ثابتة لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضه للمواطنين
وذلك بحضور العميد خالد عبدالرحيم، مدير منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح «الهجان» أن المنافذ التي تم افتتاحها اليوم السبت شملت منفذ بقرية الكلالسة بمدينة قوص، ومنفذ بقرية البراهمة بمدينة قفط، ومنفذ بقرية أبنود بمدينة قنا، ومنفذ بقرية الحلفاية بحري بمدينة نجع حمادي، لتضاف إلى مجموعة المنافذ التي تم افتتاحها خلال السنوات الماضية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المنافذ التي تم افتتاحها، تضم كافة السلع الغذائية الأساسية من لحوم، دواجن، أسماك، أرز، بقوليات، زيوت، سكر، وخضروات، فاكهة بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان وجميعها بأسعارمخفضة عن الأسواق.

وأعرب أهالي القرى التي تم افتتاح المنافذ بها عن شكرهم وتقديرهم للقياده السياسية معبرين عن فرحتهم من خلال الزغاريد وتشغيل الأغاني الوطنية، كما قدم تلاميذ مدرسة الحلفاية بحري الإبتدائية المشتركة مجموعة من العروض الفنية الشعبية والأغاني الوطنية ابتهاجًا بإفتتاح المنفذ بقريتهم.

وقدم محافظ قنا شكره وتقديره للقوات المسلحة على ما تبذله من مجهودات بالتعاون مع المؤسسات المدنية للدولة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحدودي الدخل، ولا تدخر جهدًا في تقديم العون لهم، مؤكدًا على أن الدولة عازمة على تنمية الصعيد ورفع مستوى الخدمات به وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، حيث بلغ حجم الاستثمارات التي تم انفاقها في قطاعات المشروعات الخدمية خلال الأربع سنوات الماضية 15 مليار جنيه.

محافظ قنا: افتتاح عدد من منافذ السلع الغذائية استعدادًا لرمضان
محافظ قنا: افتتاح عدد من منافذ السلع الغذائية استعدادًا لرمضان
محافظ قنا: افتتاح عدد من منافذ السلع الغذائية استعدادًا لرمضان
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