خسائر نصف مليون يورو جراء حريق منزل فى ألمانيا

تسبب حريق بأحد المنازل ذات الرأس المثلثي في مدينة فيسمار الألمانية، بخسائر تقدر بنحو نصف مليون يورو.



وأشارت الشرطة اليوم السبت، إلى أن الحريق اندلع مساء أمس، في سقف المنزل بميدان "ماركتبلاتس" في المدينة الواقعة بولاية ميكلنبورج-فوربومرن شمالي ألمانيا.



ولم يسفر الحريق عن إصابات، إلا أن قوات الإطفاء اضطرت لإنقاذ ساكنين اثنين عبر سلم عربة الإطفاء.



وكان المنزل مهددًا بالانهيار، ولم تنته أعمال الإطفاء حتى عقب ظهر اليوم، حيث يتجدد اشتعال الحريق بسبب هيكل المنزل، حسب بيانات متحدث باسم الشرطة.



وطالبت السلطات سكان المنطقة والمارة بالابتعاد عن موقع الحريق، بسبب تصاعد الأدخنة، ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.