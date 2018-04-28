غدًا.. وزيرة الاستثمار تفتتح مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت الثالث»

تفتتح الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، غدًا الأحد، مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت الثالث" في أحد الفنادق الكبري بمنطقة الزمالك.



يأتي المؤتمر تحت عنوان "فرص وتحديات عهد الإصلاح" لمناقشة فرص تطوير سوق المال، وذلك بمشاركة مجموعة واسعة من كبار المسئولين والمستثمرين، بهدف إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية للأنشطة المالية غير المصرفية.



يُشار إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في ظل الرواج المتوقع لسوق المال بعد الإعلان عن عدد غير مسبوق من الطروحات الحكومية والخاصة؛ التي يراهن عليها القطاع لإحداث نقلة نوعية كبيرة للبورصة المصرية.