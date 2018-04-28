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السبت 28/أبريل/2018 - 01:59 م

شريف فارس يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مطروح

صوره من الحدث
صوره من الحدث
مرسى مطروح ـ صفاء سويدان
dostor.org/2147536

قام اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح، بالمرور لمتابعة آخر موقف تنفيذ المشروعات التى تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة مرسى مطروح.

وشهد «فارس» الانتهاء من عدة مناطق مثل ميدان البنك الأهلى، وشارع الجلاء، وشارع المطار، وشارع العوام، وشدد على منفذى باقي المشروعات التى قاربت على الانتهاء بضرورة مراعاة التوقيتات والجودة فى مستوى الأعمال، والحفاظ على متطلبات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروعات.

وأكد «فارس» أن هناك سباقًا زمنيًا تخوضه الشركة فى سبيل الانتهاء من الأعمال فى الوقت المناسب بالشكل المطلوب قبل بداية موسم الصيف.

شريف فارس يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مطروح
شريف فارس يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مطروح
شريف فارس يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مطروح
شريف فارس يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مطروح
شريف فارس يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مطروح
شريف فارس يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مطروح
شريف فارس يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مطروح
شريف فارس يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مطروح
شريف فارس يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مطروح
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