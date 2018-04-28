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السبت 28/أبريل/2018 - 01:57 م

تعليم المنيا: لا شكاوى في اليوم الأول بامتحانات النقل بالمحافظة

تعليم المنيا
تعليم المنيا
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2147533

أكد صفوت جارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن اليوم الأول من امتحانات النقل بالمحافظة لم يشهد أية شكاوي من الطلاب سواء من ناحية الأسئلة أو أى أمر آخر ومر اليوم بسلام في جميع اللجان.

وأضاف «جارح» في تصريح خاص لـ«الدستور» أن الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 549 ألف و547 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية، و205 ألف و128 طالب وطالبة بالإعدادي، و610 ألف و90 بالمرحلة الثانوية.

من ناحيته، أكد محمد أبو العيون، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أن طلاب النقل بالمرحلة الإعدادية أدوا اليوم الامتحانات في مادتي اللغة العربية، والحاسب الآلي، ولم تتلقى غرفة العمليات بالإدارة أية شكاوى سواء من الطلاب أو المراقبين، مضيفًا أنه تم وضع كشف بالأمراض الجلدية والمعدية داخل كل مدرسة كإجراء احترازي ولمنع حدوث أية أمراض أو إصابات بين الطلاب.

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