أميرة سعودية: المملكة لديها روابط قوية مع ثقافتها

كشفت الأميرة السعودية نورة بنت فيصل آل سعود، عما تحلم به خلال الفترة المقبلة، حول صناعة الموضة.



وفي حديثها لوكالة "فرانس برس"، قالت الرئيسة الشرفية لمجلس الموضة العربي إنها "تتفهم تمامًا وجهة نظر الآخرين"، موضحة أن المملكة لديها روابط قوية مع ثقافتها، وكامرأة سعودية، احترم ثقافتي واحترم ديانتي.



وأضافت: "ارتداء العباءة، أو أن تكوني محافظة، إن رغبتم في قول ذلك، والطريقة التي نرتدي فيها الملابس، كلها جزء مما نحن عليه، هذا جزء من ثقافتنا، هذه هى حياتنا، حتى أثناء السفر".

