القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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اقتصاد
السبت 28/أبريل/2018 - 01:56 م

«المشارق» السعودية تعتزم زيادة استثماراتها بمصر لـ25 مليار جنيه

«المشارق» السعودية
بكر بهجت
dostor.org/2147531

كشف نادر بدر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج القابضة" التابعة لمجموعة المشارق السعودية، عن أن المجموعة تعتزم رفع استثماراتها في السوق المصرية إلى 25 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، وذلك عبر ضخ استثمارات في مختلف المشروعات التي تعمل عليها، بالعاصمة الإدارية والعين السخنة والساحل الشمالي.

وأضاف بدر أن شركة "إيدج القابضة" تعتزم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أويا" الذي تنفذه بالعاصمة الإدارية، حيث يضم وحدات بمساحات مختلفة تلبي متطلبات السوق الحالى بسعر متر منافس يبدأ من 8800 جنيه تقسيط حتى 10 سنوات بدون فوائد ومساحات تبدأ من 123 مترًا.

وذكر أن "إيدج" القابضة هي تعاون مشترك بين السعودية ومصر ممثلة فى مجموعة المشارق السعودية و"البروج مصر"، مشيرًا إلى أن شركة المشارق السعودية لها تاريخ كبير في إنشاء وتطوير البنية التحتية وتهدف لزيادة استثماراتها فى السوق المصرية خلال السنتين المقبلتين.


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