إنقاذ 14 جزائريًا تاهوا في البحر بعد محاولة فاشلة للهجرة

تمكن خفر السواحل الجزائري، الليلة الماضية، من إنقاذ 14 مواطنًا، كانوا عالقين في عرض البحر قبالة ساحل ضاحية القل، التابعة لولاية سكيكدة شرقي الجزائر.



وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن الحادث وقع أثناء محاولتهم التسلّل إلى جزيرة سردينيا الإيطالية، بقارب تعطّل بهم أثناء الرحلة.



وقالت مديرية الدفاع المدني إنّه جرى تحويل المهاجرين، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و35 سنة، وينحدرون من ولايتي عنابة وأم البواقي، إلى مستشفى القلا لتلقي العلاج.



وتفيد آخر الأنباء بأن أفراد هذه المجموعة انطلقوا في الـ21 من أبريل الجاري، من ميناء عنابة نحو الضفة الشمالية للمتوسط، وعندما نفد وقود قاربهم قرروا العودة بقاربهم مستخدمين المجاديف، إلا أن الرياح جرفتهم إلى الساحل الغربي لولاية سكيكدة، وعند وصولهم إلى منطقة رأس بوقارون تم ضبطهم وإنقاذهم.