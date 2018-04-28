الآثار تتسلم 8 قطع تم ضبطها في ميناء البدر

تسلمت وزارة الآثار 8 قطع أثرية كان قد تم ضبطها في ميناء بدر البرى فى شهر أكتوبر الماضي قبل تهريبها إلى لبنان.



وأوضح أحمد الراوى رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية أن القطع تتضمن 6 أواني من الخزف تعود للقرن التاسع عشر منها فازة مزخرفة بزخارف نباتية وحيوانية باللون البنى على أرضية بيضاء.



أما باقي الأواني فهي عبارة عن طقم شاي وردى اللون مكون من أربعة أطباق وسكرية مزخرفين بزخارف نباتية يتوسطها صورة لسيدة ذات ملامح أوروبية، بالإضافة إلى إناءين من المعدن علي هيئة جاردينيرا بيضاوية الشكل ذات مقبضين وأربعة أرجل ومزخرفة بزخارف نباتية وتحمل مونوجرام الملك فاروق الأول على الجانبين.



وقال ممدوح أبو نار مدير الوحدة الأثرية بالجمرك ورئيس لجنة الاستلام والتسليم أنه تم تشكيل لجنة مختصة لاستلام القطع وإيداعها بمتحف الفن الإسلامي بباب الخلق بالقاهرة لحين انتهاء التحقيقات بناءا على قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.



وقالت إيمان عبد الرؤوف مدير عام التقيم والمتابعة بالمنافذ الأثرية، أن إدارة التقييم والمتابعة بالمنافذ الاثرية كانت بدورها تقوم بمتابعة القضية الخاصة بتلك المضبوطات الأثرية بالمحكمة المختصة منذ ضبطها، إلى ان أصدرت المحكمة قرارا بتسليمها إلى وزارة الآثار، على أن يتم إيداعها بمخازن وزارة الآثار على سبيل الأمانة لحين الانتهاء من إجراءات التقاضي.