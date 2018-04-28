آلاف الأشخاص يفرون من المعارك فى شمال بورما

فر آلاف الأشخاص من تجدد المعارك بين الجيش البورمي ومتمردين في شمال البلاد النائي، كما أعلن مسئول في الأمم المتحدة.



وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مارك كاتس، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوشا)، إن اكثر من 4000 شخص نزحوا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من ولاية كاشين، شمال بورما، قرب الحدود مع الصين.



ولا تتضمن هذه الأرقام حوالى 15 ألف شخص فروا منذ بداية السنة، وأكثر من 90 ألفا يعيشون في مخيمات للمهجرين في ولايتي كاشين وشان منذ سقوط وقف لإطلاق النار بين الحكومة ومتمردي "جيش استقلال كاشين" في 2011.



وأوضح كاتس "تلقينا تقارير من منظمات محلية تفيد بوجود أعداد كبيرة من المدنيين الذين ما زالوا عالقين في المناطق التي يشملها النزاع"، مشيرا إلى أن "حرصنا الأساسي هو سلامة المدنيين".