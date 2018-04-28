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السبت 28/أبريل/2018 - 12:39 م

«السيسى» لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: أنا بشكرك لأنك حريصة على أرضك

السيسي
السيسي
أش أ
dostor.org/2147365

قالت حفيدة شيخ مشايخ سيناء سلوى سالم الهرش: "إن إسرائيل حاولت إغراء جدى سالم القرش بالسلطة والمال لكى يقف أمام العالم فى مؤتمر ليعلن أن سيناء ليست مصرية، فذهب الشيخ سالم إلى المخابرات الحربية المصرية على الفور وأعلمها بكل ما حدث، فطلبت المخابرات أن يقبل، ففرحت إسرائيل بقبول الشيخ سالم العرض، وأذيع المؤتمر على الهواء سنة 1968، ليعلن للعالم كله أن سيناء مصرية وأهالى سيناء مصريون حتى النخاع".

وأضافت سلوى -فى كلمتها خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة- أن ولدها الشيخ علي الهرش كان محاربًا في حرب 1973 سلاح مدرعات، مشيرة إلى أنها شاركت أيضا في ثورة 30 يونيو في ميدان الرفاعى بسيناء، موجهة تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة المصرية التى تحمي شرف مصر في سيناء، وقالت إن مصر تقدم أغلى وأعز ما لديها من أبناء تضحية وفداء للوطن.

وفى ختام كلمتها، عقب الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلًا: "أنا بشكرك وبشكر كل سيدة مصرية في سيناء حريصة على أرضها وبلدها"، مضيفًا أن دور سيدات مصر لم ينته بعد، والمسيرة ما زالت مستمرة.. ثم قام الرئيس السيسى بتقديم التحية وصافح سلوى سالم الهرش.

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