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السبت 28/أبريل/2018 - 12:35 م

غدًا.. «السيسى» يكرم 12 من قدامى العمل النقابى.. تعرف عليهم

السيسي
السيسي
دعاء جابر
dostor.org/2147357

يلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خطابًا شاملًا في الاحتفال بعيد العمال، غدًا الأحد 29 أبريل، يتناول فيه كل القضايا الوطنية محليًا وخارجيًا.

ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، ورؤساء الأحزاب السياسية، وعدد من نواب مجلس النواب.

ويبدأ الاحتفال بتلاوة مباركة من آيات القرآن الكريم، ثم يلقى جبالي المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كلمة عمال مصر.

ويقدم المراغي، للرئيس السيسى هدية العمال فى عيدهم، وهي عبارة عن كتاب كبير مصنوع من المعادن، ومزين بالذهب يحمل اسم "حكاية وطن".

ويلقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، كلمته فى هذه المناسبة، وبعدها يتفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكريم 12 من قدامى العمل النقابى، بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، تقديرًا لجهودهم المخلصة لخدمة العمال، ودعم قضايا الوطن.

ويسلم الرئيس نوط الامتياز لاثنين من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة، ثم يلقى خطابه التاريخى المهم.

والمكرمون هم:
محمد السيد مرسى، الأمين العام ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، ووكيل مجلس الشورى عن العمال والفلاحين الأسبق.

محمد قطب إبراهيم، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة دار التعاون سابقا.

سعيد ربيع عضو مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج، ورئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظة الشرقية سابقا.

محمود محمد محمد عرفة، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بجامعة حلوان سابقا.

السيد عرفة يوسف، نائب رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة والرى والثروة الحيوانية والمائية، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالإصلاح الزراعى بالدقهلية.

سناء زايد سامى، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، ومؤسسى اللجنة النقابية للعاملين بالبنك العربي الإفريقي سابقًا، وهى الآن سفيرة النوايا الحسنة باتحاد العمال، والاتحاد الدولي للعمال العرب.

نبيل فاروق عبد الحميد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة التعاون، ونائب رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، وعضوًا بالمجلس الأعلى للصحافة سابقا.

محمد حافظ محمد نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، والأمين العام للاتحاد المحلي لعمال محافظة الإسكندرية.

طلعت أحمد عبد الله، وكيل النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية سابقا.

محمد الشاذلي عباس، الأمين العام الأسبق للنقابة العامة للبترول.

أما الذين سيكرمهم الرئيس السيسى بمنحهم نوط الامتياز هما: منى وهبة علي الدين محمد، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، واسم المرحوم أشرف رياض عبدالحميد حسن، رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا سابقا، وتتسلمه ابنته.

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