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السبت 28/أبريل/2018 - 12:30 م

معارضات أوروبية لمقترح فرنسي بفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
نيفين أشرف
dostor.org/2147348

عارضت عدد من الدول الدول الأوروبية الصغيرة، اليوم السبت، الاقتراح الفرنسي لفرض ضرائب أكبر على عمالقة الاإنترنت، من بينها مالطا ولوكسمبورج، ويشتبه بأنها تستفيد من تشريعاتها المالية المؤاتية لهذه الشركات، حسبما أفادت "فرانس برس".

وحذر وزير مالية لوكسمبورج، بيار غرامينيا، عند وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في صوفيا، من أن فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت على غرار فيسبوك وأمازون يجب أن يتم التباحث بشأنه مع الإميركيين، لأنه إذا تم من جانب الاتحاد الاوروبي وحده فلن يكون فعالا، وسينعكس سلبًا على القدرة التنافسية الأوروبية.

وينص اقتراح المفوضية في مرحلة أولى على فرض ضريبة بـ3% على العائدات، وليس الأرباح، كما جرت العادة الناجمة على نشاطات رقمية.

ولن تشمل هذه الضريبة سوى المجموعات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي 750 مليون يورو، وتفوق عائداتها في أوروبا 50 مليون يورو.

وعرضت المفوضية إضافة إلى ذلك إصلاحًا للقواعد المتعلقة بفرض الضرائب على الشركات لاستكمال إجراء سابق على المدى القصير.

ومن شأن هذا الاقتراح أن يتيح لدول الاتحاد فرض ضرائب على الأرباح التي يتم تحقيقها على أراضيها حتى لو لم تكن الشركة موجودة هناك فعليا.

إلا أن وزير مالية سلوفاكيا بيتر كازيمير أبدى شكوكًأ حيال الإجراء القصير الأمد قائلًا: "أشك على الصعيد الأوروبي في أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا، لأنه من الصعب التوصل إلى إجماع حول مسائل الضرائب".

ويتطلب أي إجراء متعلق بالضرائب موافقة بالإجماع داخل الاتحاد الأوروبي ليتم إقراره، وعلق نظيره المالطي ادوراد شيكلوانا بقوله "نلتزم الحذر فنحن لسنا ضد لكننا نريد الاستماع، فالأمور معقدة جدا".

ويحظى مشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض ضرائب أوروبية على عمالقة الإنترنت بدعم ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا.

ويأمل وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن تتبنى كل الدول حل المدى القصير في موعد أقصاه مطلع 2019.

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