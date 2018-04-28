القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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السبت 28/أبريل/2018 - 12:28 م

تركيب 130 محول كهرباء بقدرات مختلفة في الأقصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدي الامير
dostor.org/2147346

أعلن المهندس حجاج عبده محمد، وكيل وزارة الكهرباء ورئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، اتخاذ المحافظة عدد من الإجراءات لرفع كفاءة المحولات الكهربائية وتجديدها، في إطار توجيهات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقه المتجددة، والمحافظ محمد بدر.

وأوضح وكيل وزارة الكهرباء بالأقصر أنه تم تركيب عدد 130 محول كهرباء بمختلف القدرات الكهربائية حيث تم زيادة قدرات المحولات القائمة وتركيب محولات إضافه للمحولات القائمه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2017\ 2018 لشركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء، تحت إشراف ومتابعة المهندس رأفت شمعه، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بإجمالي تكلفه بلغت حوالي 39 مليون جنيه تقريبًا، وتم تنفيذ الأعمال المشار إليها في الفتره من 1 7 2017 وحتي تاريخ اليوم الموافق 28 4 2018.

و أشاروكيل الكهرباء، إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطه القطاع لتحسين أداء الشبكه ومعالجة نقاط الضعف طبقًا للدراسات الفنية التي تمت بجميع قري ومدن ومراكز المحافظة، وبناءًا على تعليمات محافظ الأقصر، تلافيًا لشكاوى المواطنين، وذلك لتحقيق استقرار المحولات الكهربائية في التغذية الكهربائية وضمان وصول الخدمة اللائقة للمواطنين.

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