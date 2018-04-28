السجن 15 سنة للمتهمين بقتل «ضحية أوليكس»

قضت محكمة جنايات الأحداث بالأميرية، اليوم السبت، بمعاقبة طالبين بالسجن 15 سنة، و6 أشهر لكل منهما، لاتهامهما بقتل محمد عبدالعزيز، طالب بكلية هندسة بعد استدراجه بإعلان لاب توب على موقع تسوق شهير.



كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث في ختام تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية هندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية للتسوق «OLX».



وتبين من التحقيقات أن الطالب حضر في الموعد المتفق عليه، غير أن المتهمين باغتاه بإشهار أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، وأعداها مسبقا لهذا الغرض، واعتديا عليه بطعنات قاتلة، واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ 25 ألف جنيه كان بحوزته لشراء الكمبيوتر المحمول، ولاذا بالفرار قبل أن تتمكن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض عليهما وتقديمهما للنيابة العامة.