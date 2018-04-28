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فن
السبت 28/أبريل/2018 - 12:26 م

أزمة جديدة تهدد هيفاء وهبى بالخروج من سباق رمضان

هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
عربي السيد
dostor.org/2147341

يبدو أن مسلسل «لعنة الكارما»، الذى تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لا يخلو من الأزمات منذ بدايته، فبعد أن تم تأجيل تصويره أكثر من مرة، مرارًا بتعليقات المخرج خيري بشارة للفنانة هيفاء وهبي، الأمور التى كادت تخرج العمل من السباق الرمضاني.

وبعد استمرار عجلة التصوير لما يقرب من 20 يومًا، ظهرت أزمة جديدة، وهى عدم انتهاء أسرة العمل من الحلقات الأولى المقرر أن يتم تسليمها لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، للحصول على تصريح عرض العمل، مما يجعل المخرج وكاست العمل يسابقون الزمن لكى يلحقوا بالسباق الرمضاني.

وعلمت «الدستور» أنه حتى الآن تم تصوير ما يقرب من 5 ساعات فقط من أحداث العمل، أى ما يقرب من 7 حلقات.

تجسد هيفاء وهبى، شخصية «كارما»، تلك الفتاة الثرية التى تنقلب حياتها رأسًا على عقب، تربطها علاقة حب قوية مع بطل العمل «باسل الزارو»، وتتزعم «كارما» إحدى العصابات التى تنشط فى مجال تجارة القطع الأثرية، بالتعاون مع بعض رجال الأعمال الفاسدين، ومع توالى الأحداث، تقع فى قبضة الأجهزة الأمنية، وتحاول «كارما» إثبات براءتها، حتى تتفرغ للانتقام بعد ذلك.

يشارك فى بطولة «لعنة الكارما»، بجانب هيفاء، كل من سماح أنور، عبير صبرى، باسم الزارو، يخرجه خيرى بشارة، وهو من تأليف عبير سليمان.

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