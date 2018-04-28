الخارجية الروسية: لدينا ما نرد به على خطط «ناتو» صوب حدودنا

أعلن ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسى، عن أن حلف "ناتو" يستخدم أساليب الحرب الباردة فى التعامل مع روسيا، إلا أن موسكو جاهزة للرد على هذه المخاطر وضمان أمنها.



وقال الدبلوماسي الروسى -فى حديث أدلى به لوكالة "تاس"-: الأمر يكمن فى أن الناتو يعتمد خطط الحرب الباردة فى علاقاته مع روسيا، ويحاول استعراض القوة تجاهنا، ويطور بنيته التحتية العسكرية وينشر وحدات إضافية قرب حدودنا".



وأضاف: «حلف الناتو يدرك أننا سنجد ردًا على هذه المخاطر من أجل حماية مصالحنا المشروعة (وقبل كل شىء القدرة الدفاعية لبلادنا) بشكل جيد بغض النظر عن تطور الأحداث».



