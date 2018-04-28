«مصر للتأمين»: عقد لخدمة 3300 عامل بالهيئة العامة للاستثمار

نجحت شركة "مصر للتأمين" فى إبرام عقد التأمين الطبى الجماعى على العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك المحالين إلى التقاعد والبالغ عددهم 3300 مشترك تقريبًا.



وقال محمد مختار، رئيس قطاع تأمينات العلاج الطبى بمصر للتأمين، إن هناك مستويين للتغطية، الأول يبلغ الحد الأقصى له سنويًا 50 ألف جنيه، والثانى 100 ألف جنيه، وفقًا لمستويات الاستهلاك الخاصة بالمشترك.



وأضاف مختار أن الهيئة كانت قد طرحت مناقصة تقدم لها العديد من الشركات المنافسة.



وأوضح أن العقد يشمل الإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية وخدمة الكشف الطبى لدى نخبة من الأطباء المتميزين فى شتى التخصصات بالعيادات الخارجية، وكذلك الخدمات التشخيصية من تحاليل الدم والباثولوجى والأشعات السينية والمقطعية والرنين والموجات الصوتية ثلاثية ورباعية الأبعاد بمعامل التحاليل ومراكز الأشعة وصرف الأدوية.



وأشار إلى أن العقد يغطى أيضًا علاج الأسنان وتركيبات الأسنان، وكذلك خدمات البصريات والنظارات والعلاج الطبيعى بجانب علاج الحالات الحرجة والأمراض المزمنة، وكذلك صرف الأدوية والأجهزة التعويضية.



وأكد "مختار" أن مصر للتأمين حققت 535.6 مليون جنيه أقساطًا بفرع التأمين الطبى خلال 9 أشهر من العام المالى الحالى 2017-2018 بنهاية الشهر الماضى، مقابل تحقيق 430.8 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 24.3%، فيما تستهدف الشركة تحقيق 600 مليون جنيه أقساطًا حتى نهاية العام المالى الحالى نهاية يونيو المقبل مقابل تحقيق 555 مليونًا أقساطًا بنفس الفرع بنهاية يونيو الماضى.