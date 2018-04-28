بالصور.. رئيس مركز طامية يتابع أعمال المخابز البلدية بالفيوم

تفقد صباح اليوم، المهندس محمد سيد عيد، رئيس مركز ومدينة طامية، وبرفقته محمد فتحي إمام، نائب رئيس مركز ومدينة طامية لشئون المرافق، بعض من المخابز البلدية، وسير عملها وإنتاجها للخبز البلدي المدعم.



وأوصى رئيس المركز، خلال جوله لأصحاب المخابز، بأن يكون رغيف الخبز مطابق للمواصفات الفنية التموينية من حيث شكل ووزن الرغيف، وقام بالتنبيه على ضرورة تكريت الطوايل التي يوضع بها العجين حتى لا يكونوا مخالفين للقانون وحفاظًا على صحة أهالي طامية الكرام.