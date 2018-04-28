القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
عالم
السبت 28/أبريل/2018 - 12:22 م

أول محطة كهروذرية عائمة في العالم تبحر باتجاه الشمال الروسي

المحطة الكهروذرية
المحطة الكهروذرية
وكالات
dostor.org/2147333

تشهد مدينة سان بطرسبورغ، اليوم السبت، حدثا مميزا، حيث سيتم إنزال أول محطة كهروذرية عائمة في العالم، والتي بناها مصنع "بالتيسك"، إلى مياه البحر.

وبعد إنزال المحطة، التي تحمل اسم "الأكاديمي لومونوسوف"، ستسحبها كاسحة جليد إلى أقصى شرق روسيا ليتم تشغيلها هناك في خريف 2019.

وعملية السحب ستتم على مرحلتين، الأولى من ميناء سان بطرسبورغ إلى مدينة مورمانسك، في شمال روسيا، بهدف تزويدها هناك بالوقود النووي، ومن ثم من مورمانسك إلى شبه جزيرة تشوكوتكا في أقصى الشرق.

وتحتوي المحطة على مفاعلين نوويين، وتزن أكثر من 20 ألف طن، وصممت ليتم تشغيلها في شبه الجزيرة، حتى تقدم الطاقة الكهربائية لمدينة بيفسك (250 ألف نسمة).

يذكر أن محطة الطاقة الحرارية النووية العائمة هي مشروع روسي لإنشاء محطات الطاقة النووية العائمة والمتنقلة ذات القدرة المنخفضة. وتنفذ المشروع شركة "روس اتوم".

وستستخدم المحطة العائمة للحصول على الطاقة الكهربائية والحرارية، وكذلك لتحلية مياه البحر (قدرتها الإنتاجية من 40 إلى 240 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميا).

والمحطة ليست سفينة لعدم وجود محركات فيها، وتتألف من 4 طوابق وتضم أكثر من 50 كابينة وسيعيش فيها 70 شخصا.

موضوعات متعلقة

«روس آتوم»: وكالة الطاقة الذرية وافقت على مفاعلات الضبعة

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 14 ساعة

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين

منذ يومين

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان

منذ يومين

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

منذ 3 أيام

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين

منذ 3 أيام

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

منذ 4 أيام

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان

الآن

مدرب روسيا: صلاح هو الزعيم.. ونملك سر إبطال سحره

«السيسى»: التحدى الحقيقى أمام الشعب هو الحفاظ على تماسك الدولة

26 مايو.. الفصل في الطعن على حكم «منع استيراد قمح الإرجوت»

فتح معبر رفح فى الاتجاهين لعبور العالقين الفلسطينيين

الأكثر قراءة

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

السجن 15 سنة للمتهمين بقتل «ضحية أوليكس»

"معمرات الجبل".. كيف تغيرت أسطورة قرية الأرامل والمطلقات في أسوان؟ (cross media)

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

ألبومات الصور

حملة أمنية لإزالة الإشغالات فى مدينة السنطة (صور)

«ساويرس» و«أبوهشيمة» فى نهائى بطولة الجونة للإسكواش

بالصور.. «روان» تتحدى غلاء أسعار الفوانيس بصناعتها

«عبد العاطى» و«الشعراوى» يتفقدان مرسى الأتوبيس النهرى بالمنصورة (صور)

نجم الساعة

الزمالك يكافئ لاعبيه.. ومرتضى ينفى رحيل جلال

الأكثر قراءة

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

السجن 15 سنة للمتهمين بقتل «ضحية أوليكس»

"معمرات الجبل".. كيف تغيرت أسطورة قرية الأرامل والمطلقات في أسوان؟ (cross media)

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

كشكول

"نظام التعليم الجديد".. بين التأييد والرفض

علوم القاهرة تحتفل بخريجي 2017 وتكرم أساتذتها وباحثيها

التعليم العالي تعلن موعد بدء امتحانات المعاهد

تجارة سوهاج تحصد المركز الأول بمؤتمر الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين

وكيل الأزهر: الشعوب في حاجة لشريعة تحكمهم وقانون ينظم علاقاتهم

الأمصار

لافروف :هناك محاولات لعرقلة الحوار بين السوريين

الكويت تتطالب الفلبين بتسليم دبلوماسيين بتهم تمس سيادة البلاد

انخفاض معدل تصدير الصين للهواتف الذكية بنسبة 21%

العراق: العثور على مضافتين لداعش واعتقال إرهابيين غرب الموصل

1.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا

منوعات

اكتشاف جديد يحدث ثورة طبية عن طريق «الطباعة ثلاثية الأبعاد»

لبن «الكفير» يُساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

قوة قبضة اليد تتنبأ بخطر الإصابة بمرض القلب

ads
ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك