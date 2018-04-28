أول محطة كهروذرية عائمة في العالم تبحر باتجاه الشمال الروسي

تشهد مدينة سان بطرسبورغ، اليوم السبت، حدثا مميزا، حيث سيتم إنزال أول محطة كهروذرية عائمة في العالم، والتي بناها مصنع "بالتيسك"، إلى مياه البحر.



وبعد إنزال المحطة، التي تحمل اسم "الأكاديمي لومونوسوف"، ستسحبها كاسحة جليد إلى أقصى شرق روسيا ليتم تشغيلها هناك في خريف 2019.



وعملية السحب ستتم على مرحلتين، الأولى من ميناء سان بطرسبورغ إلى مدينة مورمانسك، في شمال روسيا، بهدف تزويدها هناك بالوقود النووي، ومن ثم من مورمانسك إلى شبه جزيرة تشوكوتكا في أقصى الشرق.



وتحتوي المحطة على مفاعلين نوويين، وتزن أكثر من 20 ألف طن، وصممت ليتم تشغيلها في شبه الجزيرة، حتى تقدم الطاقة الكهربائية لمدينة بيفسك (250 ألف نسمة).



يذكر أن محطة الطاقة الحرارية النووية العائمة هي مشروع روسي لإنشاء محطات الطاقة النووية العائمة والمتنقلة ذات القدرة المنخفضة. وتنفذ المشروع شركة "روس اتوم".



وستستخدم المحطة العائمة للحصول على الطاقة الكهربائية والحرارية، وكذلك لتحلية مياه البحر (قدرتها الإنتاجية من 40 إلى 240 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميا).



والمحطة ليست سفينة لعدم وجود محركات فيها، وتتألف من 4 طوابق وتضم أكثر من 50 كابينة وسيعيش فيها 70 شخصا.