«داوود»: تنقيح التراث يصب في مصلحة البشرية وليس المسلمين فقط

قال الكاتب والشاعر إبراهيم داوود إنه يعتبر تنقيح التراث مسألة إيجابية، لأن أي شيء ينقي التراث من الخرافات والعنصرية، يصب في صالح البشرية، وليس صالح المسلمين فقط، وهذه الخطوة لابد أن تحدث منذ زمن، ذلك على خلفية الدعوى المقامة لإلزام الأزهر بتنقية وتنقيح البخارى من الأحاديث المدسوسة.



وأضاف «داوود» في تصريح خاص لـ«الدستور» أنه على المتشددين العلم بأن المستقبل يسع الجميع، وأن ديننا الحنيف يدعو للتسامح واحترام الآخرين، وغير ذلك يشوه صورة الدين.



وأوضح «داوود» أن رجل الدين مواطن عادي ليس له أي امتيازات، ولكن مهمته هي تبسيط الدين للناس وحثهم على نبذ العنف والتمسك بتعاليم الدين السمحة.