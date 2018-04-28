أوكرانيا تعرض التعاون مع مصر في تطوير شركات صناعة النقل الثقيل

ناقش خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، فى ختام زيارته لأوكرانيا مع ستيبان كوبيف النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا وزير التنمية الاقتصادية والتجارة؛ بحضور حسام على سفير مصر لدى كييف، وأسامة عزو مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، آليات التعاون بين مصر وأوكرانيا.



واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، فرص التعاون في مجالات تطوير وتشغيل عدد من بطاريات شركة النصر لفحم الكوك، وإدخال تكنولوجيا جديدة بشركة الحديد والصلب لزيادة تركيز الحديد فى الخام المستخرج من الواحات؛ بالاعتماد على الطرق الجافة واستخدام أساليب الفصل المغناطيسي لما لها من كفاءة في توفير الطاقة والمياه.



وقالت مصادر مطلعة إن الجانب الأوكراني عرض على وزير قطاع الأعمال تطوير شركات صناعة النقل الثقيل والجرارات والصناعات المغذية للسيارات حيث تتبع الوزارة عدة شركات مثل النقل والهندسة والمحاريث وناروبين والنصر للسيارات والهندسية لصناعات السيارات.



وأضافت المصادر أن "بدوي" يخطط لدمج الشركات ذات النشاط الواحد في مجال صناعة السيارات من أجل خلق كيان كبير في مجال الصناعات المغذية للسيارات.



فيما تسعى مصر إلى التوسع في صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، من خلال إنشاء منطقة لصناعة السيارات بمحور قناة السويس، حيث تلقت عروضًا مختلفة من عدة دول أبرزها ألمانيا وإيطاليا والصين وروسيا.



وجددت وزارة الإنتاج الحربي تعاقدها مع شركة "فيات كريسلير أتومبيلز" الإيطالية الأمريكية من أجل الاستمرار في تجميع السيارات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.