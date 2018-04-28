رئيس مركز الحامول: قطع الكهرباء عن القرى بسبب الصيانة

قالت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة الحامول، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، إن سبب انقطاع الكهرباء عن 10 قرى وعزب تابعة للمركز منذ صباح اليوم، يرجع لفصل التيار الكهربائي، عن 7 قرى، و3 عزب تابعة لها، ﻻستكمال تغيير وتكبير مقطع موصلات خط الجهد المتوسط الرئيسي.



وأضافت «ماضي» أنه تم فصل التيار الكهربائي، من السابعة والنصف صباحًا، وحتى الخامسة والنصف عصرًا، لمدة 10 ساعات، بقرى البنا - الطيبة - القرن - قليني - الأبحر - الديابة - الخد وبعض توابعها، وسيعود التيار الكهربائي لتلك القرى حال الانتهاء من أعمال الصيانة.

