القوات المسلحة تفتتح جهاز الخدمة الوطنية بالفيوم

قام اللواء أ. ح طارق سيد إسماعيل، والمقدم محمد مراد من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحمد فتحي إمام، وممدوح شكري، ونواب رئيس مركز ومدينة طامية، اليوم السبت، بافتتاح منفذ بيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع بمدينة طامية، بجوار إدارة المرافق لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.



وقام رئيس مجلس المدينة، بتفقد بعض المنتجات بالمنفذ ومابها من جودة عالية وأسعار مخفضة، ويضم جهاز الخدمات الوطنية جميع السلع الغذائية المخفضة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان ورفع الأعباء على المواطنين.



وتقوم القوات المسلحه بتجهيز أعدد أخرى من المنافذ بباقي مراكز المحافظة، من المقرر افتتاحها تباعًا خلال الأيام القادمة.





