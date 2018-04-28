«الشعبي الجزائري» يدعو لوضع استراتيجية للقضاء على الإرهاب

أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري عبد القادر حجوج، أنه من الضروري التنسيق والتعاون بين دول الاتحاد من أجل المتوسط، لمواجهة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، ووضع استراتيجية متكاملة كفيلة بالقضاء عليه وتجفيف منابع تمويله، مع مواجهة خطاب التطرف وتعزيز لغة الحوار والتفاهم.



جاء ذلك في كلمة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، في افتتاح أعمال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي يستضيفها مجلس النواب على مدار يومين.



وقال "حجوج": إن "الإرهاب عابر للحدود ويشكل تهديدا للأوطان وكيانات الدول ولا يمت بصلة لأي دين أو ثقافة أو وطن، وإنه لا توجد أي دولة لا تتأثر سلبا بمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تنتج جراء هذه الكيانات الإرهابية"، مشيرًا إلى أن وجود الكيانات الإرهابية وأعمالها الإجرامية يزداد سلبًا بالتدخلات الأجنبية.



