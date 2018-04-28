القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
محافظات
السبت 28/أبريل/2018 - 12:06 م

«أورمان المنوفية»: 570 ألف جنيه مساعدات مالية خلال أبريل الجاري

عادل درغام
عادل درغام
المنوفية _احمد عناني
dostor.org/2147314

صرح عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أنه تم تسليم قروض حسنة ومساعدات زواج وتسليم أكشاك للحالات المستحقة خلال شهر أبريل الجاري على مستوي قري ومراكز المحافظة بإجمالي 570 ألف جنيه، مؤكدًا على أنه يتم تحديد هذه الحالات بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأوضح «درغام» أنه تم توزيع 22 قرض حسن بإجمالي 154 ألف جنيه، بواقع 7 الآف جنيه للقرض الواحد، على أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تسليم 16 كشك شامل البضاعة والكهرباء وأجهزة الديب فريزر بإجمالي 332 ألف جنيه، بواقع 20 ألف و750 جنيه للكشك الواحد، وكذا تسليم 12 مساعدات زواج بإجمالي 84 ألف جنيه، بواقع 7 آلاف جنيه لكل حالة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة، بالجهود التي تقوم بها المؤسسات والجمعيات الأهلية والتي تضع نصب أعينها وفي مقدمة أولوياتها الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.

الآن

مدرب روسيا: صلاح هو الزعيم.. ونملك سر إبطال سحره

«السيسى»: التحدى الحقيقى أمام الشعب هو الحفاظ على تماسك الدولة

26 مايو.. الفصل في الطعن على حكم «منع استيراد قمح الإرجوت»

فتح معبر رفح فى الاتجاهين لعبور العالقين الفلسطينيين

الأكثر قراءة

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

السجن 15 سنة للمتهمين بقتل «ضحية أوليكس»

"معمرات الجبل".. كيف تغيرت أسطورة قرية الأرامل والمطلقات في أسوان؟ (cross media)

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

ألبومات الصور

حملة أمنية لإزالة الإشغالات فى مدينة السنطة (صور)

«ساويرس» و«أبوهشيمة» فى نهائى بطولة الجونة للإسكواش

بالصور.. «روان» تتحدى غلاء أسعار الفوانيس بصناعتها

«عبد العاطى» و«الشعراوى» يتفقدان مرسى الأتوبيس النهرى بالمنصورة (صور)

نجم الساعة

الزمالك يكافئ لاعبيه.. ومرتضى ينفى رحيل جلال

ads
الأكثر قراءة

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

السجن 15 سنة للمتهمين بقتل «ضحية أوليكس»

"معمرات الجبل".. كيف تغيرت أسطورة قرية الأرامل والمطلقات في أسوان؟ (cross media)

«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

كشكول

"نظام التعليم الجديد".. بين التأييد والرفض

علوم القاهرة تحتفل بخريجي 2017 وتكرم أساتذتها وباحثيها

التعليم العالي تعلن موعد بدء امتحانات المعاهد

تجارة سوهاج تحصد المركز الأول بمؤتمر الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين

وكيل الأزهر: الشعوب في حاجة لشريعة تحكمهم وقانون ينظم علاقاتهم

الأمصار

لافروف :هناك محاولات لعرقلة الحوار بين السوريين

الكويت تتطالب الفلبين بتسليم دبلوماسيين بتهم تمس سيادة البلاد

انخفاض معدل تصدير الصين للهواتف الذكية بنسبة 21%

العراق: العثور على مضافتين لداعش واعتقال إرهابيين غرب الموصل

1.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا

منوعات

اكتشاف جديد يحدث ثورة طبية عن طريق «الطباعة ثلاثية الأبعاد»

لبن «الكفير» يُساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

قوة قبضة اليد تتنبأ بخطر الإصابة بمرض القلب

ads
ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك