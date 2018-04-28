«أورمان المنوفية»: 570 ألف جنيه مساعدات مالية خلال أبريل الجاري

صرح عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أنه تم تسليم قروض حسنة ومساعدات زواج وتسليم أكشاك للحالات المستحقة خلال شهر أبريل الجاري على مستوي قري ومراكز المحافظة بإجمالي 570 ألف جنيه، مؤكدًا على أنه يتم تحديد هذه الحالات بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.



وأوضح «درغام» أنه تم توزيع 22 قرض حسن بإجمالي 154 ألف جنيه، بواقع 7 الآف جنيه للقرض الواحد، على أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تسليم 16 كشك شامل البضاعة والكهرباء وأجهزة الديب فريزر بإجمالي 332 ألف جنيه، بواقع 20 ألف و750 جنيه للكشك الواحد، وكذا تسليم 12 مساعدات زواج بإجمالي 84 ألف جنيه، بواقع 7 آلاف جنيه لكل حالة.



ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة، بالجهود التي تقوم بها المؤسسات والجمعيات الأهلية والتي تضع نصب أعينها وفي مقدمة أولوياتها الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.