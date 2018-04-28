حملة أمنية لإزالة الإشغالات فى مدينة السنطة (صور)

نفذ رجال مديرية الأمن بالغربية، حملة مرافق فى مدينة السنطة؛ لرفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بالشوارع.



وأسفرت الحملة، عن "تحرير محاضر إشغال للطريق العام للمخالفين، ورفع إشغالات مخالفة على الطريق الإدارى، وإزالة غُرَز ومقاهٍ دون ترخيص، وحواجز خرسانية بالطريق العام تعوق حركة المرور، وكذلك أكثر من "فرش" لبيع الخضروات والفاكهة.



جاءت الحملة بقيادة اللواء طارق داوود، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة زفتى والسنطة، واللواء مموح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة، والعميد مهند أبوليمون، رئيس قسم شرطة المرافق بالغربية.