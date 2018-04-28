مقتل أحد قيادات «داعش» فى اليمن

قالت قوات الأمن اليمنية، إنها قتلت قياديًا كبيرًا في تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال تبادل لإطلاق النار بمدينة عدن في جنوب البلاد اليوم السبت.



كان القتيل صالح ناصر فضل الباخشي، يلقب بأمير ولاية عدن في فرع التنظيم المتشدد في اليمن، الذي قتل المئات وأغلبهم من أفراد الأمن بجنوب البلاد في تفجيرات وإطلاق نار على مدى سنوات.



وجاء في بيان لشرطة عدن على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قوات مكافحة الإرهاب حاصرت مبنى تحصن فيه الباخشي الذي رفض هو وعناصر أخرى في التنظيم تسليم أنفسهم.