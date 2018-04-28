القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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السبت 28/أبريل/2018 - 10:59 ص

«سيناء أسطورة مكان وملحمة شعب» بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أش أ
dostor.org/2147168

بدأت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التى يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ "خالد الخارجي".

وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي باسم "سيناء أسطورة مكان وملحمة شعب" أشار إلى موقع سيناء الاستراتيجي الفريد الذي جعلها مركز العالم القديم والحديث.

وأكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الفيلم التسجيلي، أن سيناء هي الممر القوي الذي جاءت من خلاله العائلة المقدسة إلى مصر باعتبارها بلد الأمان والملجأ الآمن.

وأضاف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن رحلات النبوة المباركة جعلت لسيناء عظمة وقدسية خاصة في قلب كل مسلم ومسيحي، وورد ذكرها صريحا مرتين في القرآن الكريم.

أما اللواء أركان حرب أحمد عبد الحليم أكد أن حرب 73 أثبتت أن أرض سيناء جزء من العرض المصري والثقافة المصرية وأنه لا يمكن التخلي عن سيناء مهما كانت الأسباب ولأي طرف.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى أن أرض سيناء تعيد كتابة تاريخ جديد من سجل حافل بالبطولات عبر مواجهة التحديات الأمنية للبؤر الإرهابية في أكبر عملية عسكرية لمقاتلي الجيش والشرطة (العملية الشاملة سيناء 2018 ) والتي شهدت أضخم تجمع قتالي لأبطال مصر برا وبحرا وجوا.

ولفت الفيلم التسجيلي إلى أن القيادة السياسية عزمت على أن تعيد بناء هذه الرقعة المقدسة من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات لحفر سطور واعدة لمستقبل سيناء ليعم الخير على كل ربوع البلاد.

ومن هذه المشروعات.. منظومة أنفاق هي الأضخم في تاريخ مصر، سلسلة من الكباري العائمة، شبكة واسعة من الطرق، وزيادة الحارات المرورية وتحسين القدرة على مواجهة السيول، وتطوير مطار البردويل الدولي لأغراض مدنية، مدن سكنية متكاملة، بناء العديد من المدارس الجديدة والمعاهد الأزهرية إلى جانب رفع كفاءة المدارس الحالية، ووضع حجر الأساس لمستشفيات مركزية ونقاط إسعاف ووحدات صحية ومحطات تحلية مياه، استصلاح أراض زراعية وزيادة خطوط إنتاج مصانع الأسمنت ومجمع للرخام والجرانيت، والشركة الوطنية للصناعات الغذائية برفح..وتأهيل البنية الأساسية للعديد من المصانع، كما يجري العمل في مشروع تنمية شرق بورسعيد في منطقة شرق التفريعة وإنشاء أرصفة بحرية ومناطق لوجيستية وصناعية وسكنية ومزارع سمكية لتشهد مصر طفرة في الاكتفاء الذاتي من الأسماك، كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المدينة الشبابية في شرم الشيخ.

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