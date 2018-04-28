مدريد تزيل أسماء الشوارع المرتبطة بعهد الدكتاتور «فرانكو»

أزال عمال في العاصمة الإسبانية مدريد، لافتات الشوارع التي تحمل أسماء مرتبطة بحكم الدكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو، يوم الجمعة، على الرغم من اعتراض البعض في إسبانيا الذين يعتقدون ضرورة الحفاظ على تراثه.



وذكرت وكالة أنباء " رويترز العالمية" ان مجلس مدينة مدريد قال إنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق أسماء جديدة على نحو 49 شارعًا، وحفلت هذه العملية بنزاعات قضائية في تجسيد يوضح إلى أي مدى مازالت إسبانيا تواجه صعوبة في التأقلم مع ماضيها الاستبدادي.



ويشير كثير من هذه الأسماء إلى جنرالات شاركوا في الانتفاضة العسكرية ضد الجمهورية الإسبانية في 1936، والحرب الأهلية التي أعقبت ذلك.



وقال مجلس المدينة إن الشوارع ستُعاد إلى أسماء ما قبل عهد فرانكو أو إذا لم يتسن ذلك، فسيُطلق عليها أسماء مشاهير النساء أو المؤسسات التعليمية أو الساسة.



وتستخدم سلطات مدريد في حملتها لتغيير أسماء الشوارع قانون الذاكرة التاريخية الذي صدر عام 2007، في ظل الحكومة الاشتراكية السابقة، والذي تضمن بنودًا لإزالة التماثيل وتغيير أسماء الأماكن المرتبطة بنظام فرانكو.



وقال رجل على المعاش يبلغ من العمر 80 عامًا، "هذه أسماء الشوارع منذ كان عمري عشر سنوات".