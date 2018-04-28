رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره الأمريكي تعزيز التعاون الأمني

قالت رئاسة الأركان التركية، اليوم السبت، إن رئيس الأركان "خلوصي أكار"، بحث مع نظيره الأمريكي "جوزيف دانفورد" عددًا من القضايا الأمنية الإقليمية والتعاون بين البلدين.



وأضافت الرئاسة، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه "أكار" مساء أمس الجمعة مع دانفورد تبادلا فيه الآراء حول القضايا والمشاكل الأمنية الإقليمية، فضلًا عن التعاون بين تركيا والولايات المتحدة في هذا الإطار.



وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إن بلاده ستتحرك مع الولايات المتحدة في منطقة منبج السورية، وذلك عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو في بروكسل.



وأدلى جاويش أوغلو بهذا التصريح لمحطات تلفزيونية تركية بعد الاجتماع مع بومبيو الذي ذهب مباشرة لمقر حلف شمال الأطلسي بعد 12 ساعة فقط من أدائه اليمين الدستورية.