استراليا ترسل طائرة عسكرية لمراقبة سفن كوريا الشمالية

أعلنت وزيرة الدفاع الاسترالية ماريز باين اليوم السبت عزم بلادها إرسال طائرة عسكرية لمراقبة السفن الكورية الشمالية المشتبه في نقلها بضائع محظورة في مخالفة للعقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة.



وقالت باين - في بيان صحفي أوردته قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية - إن "استراليا سترسل طائرة دورية بحرية من طراز (بي – 8 إيه بوسيدون) إلى اليابان للمشاركة في إنفاذ قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في المنطقة".



وأضافت أن "نشر الطائرة جاء لدعم الحملة الدولية لمواجهة تجارة كوريا الشمالية غير المشروعة والشبكات المرتبطة بذلك."



ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تعهد زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية خلال قمة تاريخية للعمل من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في شهر مايو أو يونيو المقبلين، كان قد أعلن مواصلة حملة الضغط على بيونج يانج من خلال العقوبات المفروضة عليها في محاولة لكبح جماح البرنامج الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية.

