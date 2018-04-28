وكيل «دفاع البرلمان» يؤيد زيادة موازنة وزارة الداخلية

أيَّد اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مطالب وزارة الداخلية بزيادة موازنتها، بقوله: "االداخلية تعرضت خلال الفترة المصاحبة لثورة 25 يناير، لأعمال تخريب، استهدفت المرافق الأساسية لها؛ ما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بعدد منها، وهو ما يعني أنها ما زالت في مرحلة البناء".



وأضاف- في حديثه لـ"الدستور"- أنه ومن ناحية أخرى؛ فإن وزارة الداخلية تواجه حربا ضروسا ضد الإرهاب؛ ما يتطلب ضرورة رفع كفاءة الأداء الأمني في جميع قطاعاتها.



يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بزيادة المخصصات المالية المرصودة لها في الموازنة العامة الجديدة، والتي تقدر بنحو 48.5 مليار جنيه، باعتماد إضافي من الباب السادس، يصل انحو 13 مليارا.