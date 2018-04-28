مدرب روسيا: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم

أشاد ستانيسلاف تشيرتشيسوف، المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم، بالمستويات والعروض الاستثنائية التي يقدمها النجم المصري الدولي محمد صلاح، ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.



وقال "تشيرتشيسوف" - في تصريحات لصحيفة "كامسمولسكايا برافدا" الروسية، اليوم السبت -:"صلاح حاليًا هو الزعيم، ويمكن القول إنه أفضل لاعب في العالم".



وأضاف: "أوافق كافة الأراء التي تتحدث عن أن محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليا، وهذا ما كان واضحا بصورة جلية في مبارياته الأخيرة مع ليفربول، صلاح لم يتغير فحسب، بل تغيرت كافة الأشياء من حوله ما جعله يتمتع بإمكانيات كبيرة".



ويأتي ذلك في ضوء الاستعدادات لخوض غمار كأس العالم 2018 بروسيا، التي يتنافس فيها المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روسيا وأوروجواي والسعودية.



ويتصدر صلاح، الذي انضم إلى ليفربول مع بداية الموسم الجاري قادما من روما الإيطالي، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا.



وتوج قبل أيام بلقب أفضل لاعب في إنجلترا، كما لعب دورًا بارزًا في تأهل المنتخب المصري إلى المونديال للمرة الأولى منذ 28 عامًا.